Vetrina delle start up e pmi innovative circolari: al via la seconda edizione dell’Ecoforum 2020

La Camera di Commercio del Molise intende dare evidenza alle buone pratiche delle realtà impegnate nell’attivazione di percorsi eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente



CAMPOBASSO. Continua l’impegno della Camera di Commercio del Molise sul tema dell’Economia Circolare, con attenzione particolare alle imprese. Attraverso la “Vetrina regionale delle start-up e pmi innovative circolari” l’Ente camerale intende, infatti, dare evidenza alle buone pratiche delle realtà innovative impegnate nell’attivazione di percorsi eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la conseguente dispersione nell’ambiente.

Pertanto, le start-up e le PMI della regione Molise che abbiano intrapreso azioni finalizzate al riciclo/riuso, alla riduzione di rifiuti e all’uso efficiente dei materiali di scarto, massimizzando l’impiego dei prodotti a fine vita, anche sviluppando processi di simbiosi industriale attraverso forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati o tra soggetti privati, sono invitate a inviare la propria manifestazione di interesse entro il 18 gennaio 2020.

La circolare informativa e la modulistica sono scaricabili dalla Sezione ‘news’ del sito delle Camera di Commercio, www.molise.camcom.gov.it/it.

La Vetrina si svolge all’interno della seconda edizione di Ecoforum “Enti e imprese per l’Economia Circolare in Molise”, la maratona nazionale di Legambiente prevista a Campobasso il 22 Gennaio presso la Camera di Commercio del Molise impegnata, insieme alla propria Azienda Speciale SERM - partner di Enterprise Europe Network e all’Università degli Studi del Molise, nell’organizzazione dell’evento.

L’intervento è collegato all’Azione 4 del Piano d’Azione elaborato all’interno del progetto europeo SYMBI “Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”, cofinanziato dal Programma Interreg Europe e teso a favorire la transizione verso l’Economia Circolare anche attraverso processi di Simbiosi industriale.

Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Tel. 0874 471809.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale