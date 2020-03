Coronavirus, il teatro come veicolo di solidarietà: l'idea dell'attrice Mena Vasellino

Anche il mondo dello spettacolo si mobilita contro l'emergenza Covid-19. L'attrice molisana Mena Vasellino lancia la campagna di donazione sulla rete a favore degli ospedali regionali.

CAMPOBASSO: Prosegue senza sosta anche in Molise la gara di solidarietà contro l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Dopo il mondo imprenditoriale anche quello dello spettacolo fa sentire la sua voce. Promotrice della nuova inizaitiva benefica è l'attrice teatrale Mena Vasellino, molisana di orgine, che ha lanciato l'idea di una campagna di donazione spontanea, partita ufficialmente oggi, in favore degli ospedali molisani impegnati in prima linea contro il virus. L'ultima opera della Vasellino, incentrata sul tema della violenza contro le donne e i loro figli, è presente da due anni sul web. Il tutto prende spunto in gran parte dalla storia personale dell'attrice, la quale ha deciso di donarne i proventi in beneficienza.

"Sulla pagina FB del progetto 'tiamodamorirne' - spiega Vasellino - verrà pubblicato periodicamente un report con l'ammontare delle donazioni e a chi sono state versate. Spero - aggiunge - che questa idea possa servire a far passare un pò di tempo guardando uno spettacolo teatrale a casa, dando una mano concreta alle nostre strutture sanitarie che mai come ora hanno bisogno dell'aiuto di tutti". Mena Vasellino conclude lanciando un appello ai molisani che vivono fuori dai confini regionali e all'Estero: "Cercherò di darne notizia anche a loro nella speranza che tutto finisca presto e bene e che si possa tornare alla vita di sempre".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica