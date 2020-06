Isernia celebra la cipolla al tempo del coronavirus: tutto pronto per il mercatino

A causa dell’emergenza sanitaria in atto non si terrà la tradizionale fiera. In piazza Michelangelo verrà allestito un apposito spazio riservato a coltivatori locali



ISERNIA. Niente fiera, ma un mercatino riservato ai coltivatori locali. Quest’anno Isernia celebrerà così il suo prodotto tipico: la cipolla bianca. Una scelta che si è resa necessaria a causa dell’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del coronavirus. L’amministrazione ha voluto comunque organizzare un mini-evento per non cancellare del tutto la manifestazione più attesa dell’estate in città.

Con apposita determina del Terzo Settore stato così disciplinato lo svolgimento del mercatino della cipolla che si terrà il 28 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, in piazza Michelangelo.

“Il numero massimo di stand ammessi alla manifestazione è quantificato in 20 postazioni delle dimensioni massime di ml. 3x3, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle vigenti norme sul distanziamento sociale – si legge nel provvedimento -. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 giugno 2020, mediante consegna a mano presso gli uffici SUAP siti presso la sede comunale in piazza Michelangelo ovvero mediante invio a mezzo PEC alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con procedura “a sportello”.

Infine, per quel che concerne l’accesso al mercatino la determina stabilisce che “in occasione della manifestazione, sarà interdetto l’ingresso alla piazza Michelangelo dalla scala prospiciente corso Risorgimento e i varchi d’ingresso ed uscita saranno, rispettivamente: ingresso da via Abruzzo e uscita da via Lazio”.

