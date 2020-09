In Inghilterra 'studiano' il Molise e la transumanza: pronti per un altro tour

Decine di cittadini inglesi, iscritti alle Università di Leicester e Loughborogh, scoprono la regione grazie ai corsi del professor Giambattista Picciano, originario di Busso. E dopo le lezioni, prevista anche la visita turistica

di Maurizio Cavaliere

Stanno studiando il Molise, non solo la lingua italiana. Sono decine di cittadini inglesi, iscritti ai corsi serali delle Università di Leicester e Loughborogh. Il loro prof. ha origini molisane, di Busso, si chiama Giambattista Picciano ed è un grande amante della nostra terra e dei suoi prodotti.

Quattro anni fa contribuì a rendere magica la stagione calcistica del Leicester dei miracoli organizzando il pizza making (prodotti rigorosamente molisani) con le ‘foxes’ prossime a vincere un leggendario scudetto.

Oggi come allora insegna all’Università di Leicester e anche a quella di Loughborogh, centro grosso più o meno come Campobasso noto per ospitare una nutrita colonia di italiani che si spostarono lì da Bedford, la destinazione inglese di tanti nostri connazionali in cerca di fortuna negli anni Cinquanta.

Non solo professore ai corsi alle Università, Picciano insegna pure ai corsi extracurriculari degli stessi atenei. E’ in questo territorio che la sua ‘molisanità’ si esprime completamente.

Principianti, post principianti, intermedi e post intermedi sono stati con lui in collegamento da remoto, quest'anno è andata ovunque così per il Covid. Lezioni frequenti su Zoom per conseguire dopo un lungo percorso il diploma nella lingua straniera preferita.

Giambattista Picciano ha inserito anche il Molise tra i ‘topic of conversation’. Quale anno migliore per parlare del ‘boom’ di una regione semisconosciuta fino a quando il New York Times ha raccontato la transumanza dei Colantuono e poi la stessa tradizione è diventata patrimonio immateriale dell’umanità?

In quest’inedita combinazione siamo stati pure noi il tramite per mettere i corsisti direttamente in contatto con la realtà di mucche, pastori e formaggi fuori dalla grazia di Dio…

Due lezioni di approfondimento per conoscere una piccola realtà come Busso (attraverso le parole del sindaco Michele Palmieri) e una sulla transumanza tramite il nostro impegno come responsabili della comunicazione della transumanza dei Colantuono.

Interventi e domande: il coinvolgimento dei corsisti é atterrato curioso alle nostre latitudini, toccando le radici del Molise. Raccontare la transumanza oltre i confini nazionali, la sua sopravvivenza, il suo secolare cammino nei meccanismi di una regione al palo è un privilegio e una necessità. Forse anche per questo la tradizione agropastorale premiata dall’Unesco convince sempre, genuina e tenace oltre che vincente.

Ma il percorso avviato dal professor Picciano è assai più vario e articolato. É una rete pulsante che da diversi anni porta gli inglesi in Molise. Infatti, dopo il corso si organizza spesso il tour molisano che tocca luoghi e realtà produttive essenziali per la regione. Bellezze che Picciano indaga per bene trasformandole in esperienze sensoriali. É il role playing delle lezioni che si espande in un più completo e appagante ambito socio-culturale. Con il Molise che ringrazia sotto tutti gli aspetti, non ultimo alla voce presenze turistiche.

I viaggi organizzati in Italia funzionano a prescindere. Sono il frutto di quelle operazioni private (ce ne sono tante altre apprezzabili) che partono dal basso e che rappresentano la sostanza del movimento turistico regionale dove finora è mancata purtroppo la forza più importante: la politica.

Studiare il Molise prima di viverne l'unicità: da anni un'esperienza possibile, che piace.

