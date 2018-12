Primarie Pd: Facciolla tenta il colpaccio, Ruta pronto allo sgambetto

Pagina 1 di 2

Una corsa a tre per il ruolo (complicato) di segretario regionale del Partito Democratico, la ‘sorpresa Durante’, la necessità di chiarezza politica del sindaco Battista e il mosaico ‘immaginato’ dal silente (ma non assente) Roberto Ruta

CAMPOBASSO. Da oggi, fino a maggio. Cinque mesi di tempo per ricucire, se non tutto almeno una buona parte, un rapporto che si è pian piano logorato fino a strapparsi. Il Partito Democratico prova a ricostruire se stesso e poi l’intero centrosinistra partendo dall’elezione del segretario e guardando ai vicini appuntamenti elettorali che hanno un rilievo fondamentale nella geografia politica regionale. Ricostruire con basi nuove, in alcuni casi; ricominciare dall’esperienza fatta, in altri. L’elezione del segretario regionale di certo avrà il merito di riportare l’attenzione su temi, strategie, obiettivi. E, di certo, i fuochi d’artificio non finiranno con le feste.

CORSA A TRE. Stefano Buono, Michele Durante e Vittorino Facciolla sono i tre candidati che da ieri, con l’ufficialità derivante dalla presentazione delle candidature, si contendono il ruolo (che ha molti oneri e pochi onori, di questi tempi) di segretario regionale del Partito Democratico. Ci vuole coraggio, alla luce di quello che è avvenuto da marzo ad oggi, nel decidere di impegnarsi in un recinto politico dove il calo dei consensi è stato tanto vertiginoso quanto impensabile e non è ancora nemmeno oggetto di una seria riflessione politica, a livello regionale.

CHI APPOGGIA CHI. Il primo dato è abbastanza curioso: Buono e Durante appoggiano entrambi la candidatura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dato in vantaggio dai sondaggi, anche se di pochi punti, sull’uscente Martina dopo la ‘fuga’ di Marco Minniti. Facciolla non ha chiarito ufficialmente, nel corso delle recenti dichiarazioni circa i competitor sui quali ha speso parole di fuoco, quale è il candidato di riferimento, cioè quale la mozione che appoggia e farà sua. Certo, a senso si direbbe (e di certo senza margini di errore) che si tratti di Maurizio Martina. Quindi, sempre a senso, sembrerebbe abbastanza chiaro che l’ex vicepresidente della Giunta regionale rappresenti in Molise la mozione dell’ex ministro all’Agricoltura con il quale – sotto il profilo istituzionale – i rapporti sono sempre stati molto cordiali e improntati alla massima collaborazione.

CERTEZZE, SORPRESE E STRATEGIE. La candidatura di Michele Durante non sarebbe nata così, dalla sera alla mattina. E la nota stampa di Zingaretti, arrivata nelle redazioni immediatamente dopo l’ufficializzazione delle candidature, sembrerebbe confermare che i ragionamenti politici - che hanno portato ad individuare nel presidente del Consiglio comunale di Campobasso il candidato su cui puntare - siano cominciati tempo fa. Il consenso intorno a Durante, come si diceva ieri, è largo e geograficamente tocca tutti i territori.

Lo sostengono la Federazione di Isernia, su Campobasso lo appoggiano il sindaco Antonio Battista e l’assessore Alessandra Salvatore oltre che Roberto Ruta (che ha avuto e portato all’incasso l’intuizione di allargare il campo d’azione politico) e altri esponenti politici che hanno condiviso con l’ex senatore, anche se in partiti diversi, un lungo cammino. In politica tutto può succedere, anche nel giro di poche ore, ma le indiscrezioni raccontano di un corposo gruppo di persone di centrosinistra che avrebbe condiviso pienamente la scelta di uscire dal recinto e di cambiare strategia, rispondendo a quello che l’elettorato ha ‘urlato’ con le recenti elezioni. Non possono esistere confusioni ed equivoci, la linea deve essere netta e identificabile, occorre aprirsi all’inclusione e ritornare a fare fronte comune perché, ora più che mai, l’unione fa la forza. E quindi gli ‘amici’ politici come Pierpaolo Nagni (già parte dell'operazione), Danilo Leva (con il quale pare che sia previsto un incontro, forse domani stesso), Laura Venittelli (che ha sposato fin da subito l’ipotesi Durante) e Giuseppina Occhionero (deputata di Leu) sarebbero coinvolti in un ragionamento che assomiglia tanto a un puzzle.