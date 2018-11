L’attesa è finita, iniziano i campionati per l’Emmetti Pallavolo Isernia

A prendere il via in questa settimana la stagione didi serie D maschile e U16 femminile



ISERNIA. L’Emmetti Pallavolo Isernia scalda i motori per la partenza del campionato 2018/19. Per quanto riguarda la serie D si tratta di un torneo a 11 squadre diviso in due giorni, A e B.

Girone A: 3 Fit Pallavolo Crecchio, A.S. Teate Volley, A.S.D. Cordiglieri Volley, A.S.D. Montorio Volley, Fortitudo Volley Teramo, Jurassic Volley

Girone B:Emmetti Pallavolo Isernia, Aurora Volley Ururi-Larino, Caseificio Di Nucci Agnone, Axa Lanni Venafro Volley, Cresco Np Cb

Le prime tre di ogni girone accederanno alla seconda fase, ovvero una pool promozione dove la prima avrà accesso diretto alla serie C, mentre seconda e terza disputeranno i play off.

Le ultime tre del girone A e le ultime due del girone B invece si scontreranno nella pool retrocessione, con le ultime tre classificate retrocesse in Prima Divisione.Il campionato parte oggi ma la prima giornata vede il turno di riposo proprio per la Emmetti che inizierà il suo percorso agonistico sabato 10 in trasferta a Larino.

Comunque i ragazzi di Paolo Piccirillo non staranno fermi e lunedì alle 21 disputeranno un’amichevole con il Vairano Volley.Le prime partite casalinghe saranno il 24 novembre e il 1 dicembre contro Campobasso e Venafro, incontri casalinghi che si disputeranno il sabato alle 18 presso il Palazzetto dello Sport.

E’ possibile consultare calendario, risultati e classifica su www.fipavonline.it (C.R. Abruzzo, tutti i campionati, serie D interregionale maschile girone B).

Sul versante femminile invece, in attesa del calendario di Prima Divisione, giovedì parte il campionato di U16 con le ragazze guidate in panchina da Luca Maresca.

Ben otto le squadre iscritte: Emmetti Pallavolo Isernia, A.S.D. Effesport Isernia, Cus Molise, Fisiopro Nuova Pallavolo Cb, Pallavolo Agnone, Termoli Pallavolo, Us Pescolanciano, Venafro Volley.Giovedì 8 la prima gara casalinga delle ragazze, impegnate nel derby contro l’Effesport alle 18 presso la palestra S.G.L. di San Lazzaro.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale