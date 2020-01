Coppa Italia regionale: a Isernia la finale tra Acli Campodipietra e Tre Pini Matese

La partita si disputerà domenica 2 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Lancellotta



ISERNIA. Tutto pronto per la finale regionale di Coppa Italia Dilettanti, una tra le principali competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise, riservata alle società di Eccellenza e Promozione. Alle ore 10.30 presso il “Grand Hotel Europa” a Isernia avrà luogo la Riunione Ufficiale delle Società di Eccellenza e Promozione. Alle ore 12.00, i saluti al quale interverranno le Autorità Politiche ed Istituzionali della Regione.

Alle ore 14.30, verrà disputata, la finale regionale della Coppa Italia Dilettanti tra le Acli Campodipietra e il Tre Pini Matese. Per la finale è previsto lo svolgimento di due tempi da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza. La società vincente si qualificherà alla Fase Nazionale della competizione che prenderà il via mercoledì 26 febbraio 2020.

