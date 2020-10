Isernia Corse, ecco il bilancio 2020. Testa già al 2021, in sella per vincere

La stagione dell’associazione sportiva di Alessio Palazzo, unica a praticare motociclismo in Molise, è stata condizionata dall’infortunio del pilota Ivano Lancellotta, che è già motivassimo per l’anno prossimo. LE FOTO

ISERNIA. Chiusura di stagione con orgoglio e qualche rimpianto per l’Asd Isernia Corse, che tra il 16 e 18 settembre scorsi è tornata a far rombare i suoimotori sul suggestivo circuito del Mugello. L’associazione sportiva del presidente Alessio Palazzo, unica in Molise a praticare lo spettacolare disciplina della due ruote, già nella gara di qualificazione del sabato ha migliorato il suo best lap con il pilota Ivano Lancellotta, sempre motivato in sella alla sua poderosa Kawasaki Ninja Zx10. Piazzatosi 15esimo su 40 nella griglia di partenza, il centauro isernino non ha avuto grande fortuna allo start di domenica 17, in gara 1; tuttavia alla prima curva è riuscito a guadagnare posizioni piazzandosi addirittura quarto e lottando per la top five per l’intera corsa. Giunto a metà del penultimo giro, Lancellotta ha pagato un inconveniente tecnico – la perdita della slide - che ne ha condizionato l’esito della gara, ovvero la perdita della slide, sbilanciandone l’andatura e rischiando di farlo cadere. Per lui chiusura all’undicesimo posto, dunque, e quinto piazzamento per categoria.

Il giorno 18 settembre, in gara 2, il motociclista pentro è salito sulla sua ‘tigre’ con una grande voglia di rifarsi. Dopo una partenza non riuscitissima, nel corso del primo giro ha cercato di recuperare quante più posizioni possibile ma, in curva, una frenata con qualche istante di ritardo ne ha provocato l’uscita sulla ghiaia. Per Lancellotta, in tal caso, chiusura al 22esimo posto.

Quella del Mugello è stata l’ultima gara del Trofeo Italiano amatori, competizione multigara inserita nella prestigiosa Coppa Italia di motociclismo, che ha visto la propria stagione praticamente dimezzata per l’emergenza Covid, passando da 7 a 3 corse. Per l’isernino, tuttavia, l’infortunio di giugno ha determinato la partecipazione solo a due di esse, bruciando comunque le tappe per rimettersi in sella e riuscire a migliorarsi. Gli allenamenti riprenderanno nel gennaio 2021, con il campionato programmato invece a partire da aprile.

È un bilancio comunque più che positivo, quello di Isernia Corse, dopo il primo anno di rodaggio e le due gara del 2020. Nata dall’idea di alcuni giovani appassionati per dare una possibilità a tutti coloro che vogliono di lanciarsi per la prima volta nel mondo motoristico in generale, l’associazione sportiva si fonda sulla passione dei suoi iscritti. Con l’obiettivo ambizioso, già dall’anno venturo, di vincere e portare in alto i colori di Isernia e del Molise

Per quanto volessero seguire l’evoluzione degli eventi di questo straordinario sport, è possibile seguire Isernia Corse sui suoi canali social: su Facebook al link https://www.facebook.com/Iserniacorse/ e su Instagram al link https://instagram.com/isernia_corse?igshid=120g7ej7k85r1.

Un ringraziamento particolare, da parte dell’associazione, agli sponsor che hanno scelto di sostenerne il progetto: tra essi, Caffè Risorgimento, Clave Aura, Cascone, Midi Fruits, Cmc Informatica, Holzhaus, V Bike Store, Evoluzyone, 2D Consulting e Mf Moto.

