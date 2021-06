Olimpiadi, il sogno si avvera: Maria Centracchio vola a Tokyo

La forte judoka pentra qualificata tra le 18 donne che rappresenteranno la Nazionale italiana di judo ai Giochi in Giappone

ISERNIA. Maria Centracchio vola alle Olimpiadi di Tokyo. La forte judoka isernina, figlia del pioniere della disciplina Bernardo Centracchio, strappa il pass per i Giochi 2021, dopo lo stop dell'anno scorso imposto dalla pandemia.

L'atleta rappresenterà Isernia e il Molise intero nella più importante competizione sportiva del mondo, facendo battere forte il cuore degli appassionati di questo sport e di tutti i suoi corregionali, che anche a distanza faranno sentire forte il tifo per lei. E per primo, davanti alla tv, ci sarà il coach e papà Bernardo, che ci ha creduto fin dal primo istante, quando da piccola le ha insegnato a combattere, contribuendo a farle raggiungere traguardi importanti, in ogni competizione, fino all'ufficialità tanto attesa che le vale l'aereo per il Giappone.

Dopo anni di sacrifici, allenamenti, battaglie vinte e perse (poche) sul tatami, Maria corona il sogno e si prepara a portare in alto i colori della Nazionale italiana di judo. La notizia arriva direttamente dai mondiali di Ungheria.

