Tavola Rotonda e Cerimonia d’apertura, parte ufficialmente la Silver Nations League

Oggi l’evento nell’Aula Magna dell’Unimol

CAMPOBASSO. Questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Università degli studi del Molise, si è svolta la tavola rotonda che ha anticipato lo start al torneo internazionale di Sitting Volley maschile PVE Silver Nations League. “La ripresa ed il rilancio dell’attività sportiva in era covid”, questo il titolo indicato dagli organizzatori per sviluppare una serie di riflessioni messe in campo dai vari relatori presenti. Moderatore il prof. Germano Guerra, padrone di casa e responsabile del comitato organizzatore dei giochi, interventi da parte del vice presidente del Coni Nazionale Claudia Giordani, del consigliere del Cip nazionale nonché presidente regionale del comitato paralampico Donatella Perrella, del referente del Sitting Volley nazionale Guido Pasciari e del professor Giuseppe Calcagno, presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Unimol. Un argomento più che mai attuale, quello della ripresa del mondo sportivo in era covid, ovviamente collegato con l’evento della Silver Nations League, manifestazione internazionale portata in Molise dal presidente della Fipav regionale Gennaro Niro.

Nel pomeriggio poi, al PalaUnimol, si è svolta la cerimonia inaugurale della Silver Nations League. Presenti tutte le nazionali e gli addetti ai lavori, dopo una breve presentazione dell’evento, ricordiamo in diretta streaming sulla pagina facebook e sul sito ParaVolley Europe, sono intervenute le autorità per i saluti di rito. Presenti: il prof Germano Guerra, il presidente della Regione Molise Donato Toma, l’Assessore allo sport di Campobasso Luca Praitano, il vice presidente del Coni Claudia Giuliani, il presidente del Cip regionale Donatella Perrella, il responsabile Sitting Volley Guido Pasciari ed il presidente del ParaVolley Europa Branko Mihorko.

Da segnalare il passaggio del presidente della Regione Molise Donato Toma: “Un caloroso benvenuto a tutti gli amici che arrivano dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Turchia e dalla Slovenia, siamo orgogliosi di potervi ospitare e di avere l’onore di sostenere un evento così importante. Un grazie a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno speso energie e forze per assicurare un’organizzazione così capillare. Come Regione abbiamo sostenuto al massimo la Silver Nations League, che pone il Molise al centro del panorama sportivo internazionale”.

Il programma: in serata le prime due gare dell’evento Italia – Slovenia e Turchi – Ungheria. Domani sempre al palazzetto universitario, questo il programma: ore 09.00 Slovenia – Turchia, ore 09.30 Polonia – Italia, ore 14.30 Turchia – Polonia, ore 15.30 Ungheria – Slovenia, ore 19.00 Italia – Turchia, ore 19.30 Polonia – Ungheria. Infine, domenica 26, la manifestazione in piazza Municipio, a Campobasso. Previsti momenti promozionali della Pallavolo tra i quali l’evento “S3 in Piazza”, ospite d’onore il campione mondiale di pallavolo Andrea Lucchetta. Al Palaunimol le ultime due gare ore 10.00 Slovenia – Polonia, ore 11.00 Ungheria – Italia.

