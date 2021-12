Magnolia, non solo sport: che gioia con gli atleti in carrozzina

Ieri sera, per la prima volta, anche i giocatori della Fly Sport Molise hanno assistito alla partita. Anzini (delegato Fipec): “Grande emozione per tutti noi”.

I rapporti della Molisana Magnolia Basket con il resto dello sport e della realtà economica e sociale molisana si rafforzano di partita in partita. Ieri, a margine della grande prestazione di squadra delle atlete rossoblù, contro la corazzata Schio, e dei complimenti che la dirigenza ospite ha fatto alla società e ai suoi calorosi tifosi, un altro momento significativo ed emozionante ha impreziosito la serata. Prima della palla a due, un gruppetto di atleti e dirigenti del basket in carrozzina molisano ha consegnato alla Presidente rossoblù Antonella Palmieri e al Direttore Rossella Ferro un mazzo di fiori e una maglietta della propria federazione: la Fipic. “E’ niente rispetto alla gioia e al sorriso che avete regalato agli atleti di pallacanestro in carrozzina della Fly Sport Molise e al gruppo del ‘Il Granello di senape’ - ha commentato oggi via facebook Umberto Anzini, delegato regionale della Federazione - A nome di tutti, grazie di cuore alla Presidente Palmieri, al Direttore Ferro e a tutto lo staff della Magnolia per la disponibilità' e l'affetto che che ci hanno rivolto. Grazie, ovviamente, anche allo straordinario pubblico che con un lungo applauso ci ha emozionati”.

Gli atleti in carrozzina hanno seguito per la prima volta da bordo campo la gara delle magnolie. Sistemati sul lato corto, sotto una curva, hanno potuto anche loro accarezzare l’impresa del quintetto guidato da Sabatelli, che, forse, mai come ieri sera, ha sentito forte l’adrenalina di un match d’alta quota, merito di una società che lavora giorno dopo giorno sul piano tecnico e organizzativo, con un occhio vigile sul sociale, come ogni grande club che si rispetti. Una nuova piccola conquista.

