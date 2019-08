Villetta in fiamme e roghi sulla costa: notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Numerosi gli interventi nelle ultime ore per fare fronte ai diversi incendi che si sono registrati e che hanno creato anche problemi alla circolazione stradale



CAMPOBASSO/TERMOLI. Una notte di lavoro senza sosta per i Vigili del fuoco, impegnati in numerosi interventi, la maggior parte dei quali legati al propagarsi di incendi.

Ieri sera, intorno alle 20, la prima squadra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in Contrada Cerreto, per un rogo che si è propagato in una stanza di in una villetta. Il tempestivo intervento del personale, con attrezzature e mezzi specifici, ha evitato che l’incendio si propagasse anche alle altre stanze della villetta.

Ancora numerosi gli incendi di sterpaglie, canneti ed incolto che, durante la notte, hanno tenuto impegnati il personale di Termoli ed in particolare, intorno alle ore 1.30, un violento incendio di un canneto a bordo strada, in Via del Mare, ha creato problemi alla circolazione veicolare. Altri interventi per incendi si sono resi necessari in Contrada Difesa Grande e nel territorio di Guglionesi.

