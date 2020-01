Ladri e truffatori in azione, i carabinieri aiutano gli anziani a difendersi

Ieri sera a Petacciato si è tenuto l’incontro promosso dal Comune per fornire suggerimenti e consigli utili



PETACCIATO. Allarme truffe e furti: si è tenuto ieri sera a Petacciato un incontro tra i carabinieri e i cittadini, finalizzato a fornire suggerimenti per prevenire questo tipo di reati.

L’evento, organizzato dal Comune di Petacciato, ha visto la partecipazione del luogotenente Alfonso Grande, comandante della locale Stazione Carabinieri. L’iniziativa si è tenuta nella sala consiliare comunale ed è stata presentata e introdotta dal sindaco Roberto Di Pardo.

Il Luogotenente Grande ha illustrato principalmente le più ampie tecniche delittuose di cui il cittadino può essere vittima, per poi presentare sinteticamente quali accorgimenti adoperare per prevenire le truffe, i raggiri, subiti in particolare dagli anziani, nonché i furti in appartamento. Il comandante ha tratto spunto dal supplemento alla Rivista Istituzionale dell’Arma ‘Il Carabiniere’ che nel mese di dicembre 2017 dedicò un opuscolo all’ argomento dal titolo ‘Truffe agli anziani. I consigli dell’Arma per fornire suggerimenti tecnici’. Sono stati, difatti, presentati casi concreti di truffe che si verificano quali i falsi incidenti, i sedicenti amici di famiglia, le inventate fughe di gas, i finti rimborsi che invece costano caro. Altri esempi di tali odiosi reati sono stati narrati e analizzati, descrivendo le relative contromisure da adottare.

L’incontro ha suscitato notevole attenzione e il plauso dei molti cittadini presenti, i quali hanno plaudito per la sensibilità e l’attenzione dell’Arma alle comunità del Molise.

