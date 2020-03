Coronavirus e fuga dalle zone rosse, la Protezione Civile: “Obbligo di segnalazione”

Anche il Molise si prepara al rientro di corregionali. L’appello “Non vanificate il lavoro di chi si adopera a tutela della salute e contenere i rischi”



CAMPOBASSO. Sta creando timori, oltre che profonda indignazione, la scelta di centinaia di persone che fin da ieri sera, con ogni mezzo, stanno lasciando le aree rosse e sono in ‘fuga’ verso il sud.

Una scelta che potrebbe mettere a rischio il dispositivo adottato per fare fronte all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Anche la Protezione Civile del Molise ha lanciato il suo appello ai corregionali che in queste ore stanno tornando. “Per tutti voi che state rientrando dalle zone del nord Italia dichiarate rosse – si legge sulla pagina Facebook della Protezione Civile - , vi ricordiamo che avete l’obbligo di segnalare il vostro rientro ai numeri 0874.313000 e 0874. 409000. Agire con responsabilità servirà a non vanificare il lavoro di quanti da settimane si stanno adoperando a tutela anche della vostra salute e a contenere i rischi”.

Intanto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nell’annunciare le nuove disposizioni in materia di contenimento del virus lancia l’appello ai suoi corregionali. Lo riferisce Tgcom 24. “Fermatevi e tornate indietro” scrive a chi sta rientrando in Puglia dalle zone rosse.

"Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti - continua. - Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata... avete preso una decisione sbagliata. Non ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per 14 giorni".

