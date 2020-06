Fugge dalla comunità per far visita alla nonna, rintracciata a Termoli 17enne scomparsa

La ragazza è stata individuata dagli agenti della polizia ferroviaria in stazione

TERMOLI. Desiderava riabbracciare la nonna malata, residente in provincia di Campobasso. Ecco perché era fuggita dalla comunità di accoglienza dove vive in Lombardia. È stata rintracciata oggi alla stazione di Termoli una 17enne scomparsa dalla giornata di ieri, quando ha eluso i controlli degli educatori ed ha preso il primo treno utile in direzione Molise.

La ragazza è stata individuata dagli agenti della polizia ferroviaria grazie alla descrizione fisica fornita, mentre era in procinto di scendere da un treno regionale. La giovane, dall’aria visibilmente stanca, dopo essere stata fermata ha seguito i poliziotti, che l’hanno rifocillata.

Dalle confidenze della 17enne è merso che, non avendo abbastanza danaro, la stessa era stata costretta a viaggiare a bordo di alcuni treni regionali a lunga percorrenza, giungendo infine alla stazione di Termoli. Avvisata nel frattempo la famiglia, dopo diverse ore è giunta dalla Lombardia la mamma, a cui la giovane è stata riaffidata.

La Polizia Ferroviaria rintraccia annualmente numerosi minori che si allontanano dalle famiglie o da comunità d’accoglienza perlopiù per dissapori familiari, motivi sentimentali o esigenze affettive, come in questo caso. Il rintraccio tempestivo di questi giovani, da parte delle forze dell’ordine, si rivela fondamentale al fine di evitare situazioni di pericolo, soprattutto incontri sbagliati, in cui possono incappare a causa della giovane età e inesperienza.

