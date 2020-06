Si rinnova la storica pasticceria Di Rienzo, orgoglio isernino da due generazioni

Nuovo look per la gelateria-yougurteria inserita nella top ten italiana e affermato punto di ritrovo del centro cittadino: la qualità di sempre in tutta sicurezza. LA FOTOGALLERY

ISERNIA. “L’amore per ciò che facciamo, i preziosi insegnamenti del nostro Maestro, le materie prime di assoluta qualità, la cura e l’attenzione per i dettagli, il piacere di accogliervi ogni giorno con un sorriso. E il vostro apprezzamento per tutto questo è il nostro bene più prezioso”.

Con un’accoglienza così è impossibile non innamorarsi al primo colpo della pasticceria Di Rienzo, storico locale isernino, affermato punto di ritrovo, azienda che con orgoglio da ormai due generazioni porta avanti la sua mission all’insegna della qualità. Fabio e Daniele hanno raccolto l’eredità del padre Nicola, costruendo una realtà di successo che, oggi, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione durato due mesi riparte al meglio, in sicurezza, sempre nella sede di via XXIV maggio 78, ma con un locale completamente rinnovato: un’esplosione di colori e profumi che Pino Manocchio ha immortalato nella fotogallery che trovate in fondo.

Un in bocca al lupo ai fratelli Di Rienzo e a tutto il team: cento di questi ‘aperitivi’!



