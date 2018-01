Cinque spettacoli di successo: al via la stagione del Teatro Italoargentino di Agnone

Il cartellone presentato oggi a Campobasso. Si parte il 26 gennaio con il giallo di Agatha Christie ‘ Dieci piccoli indiani’, con Ivana Monti

CAMPOBASSO. Cinque spettacoli di successo e di genere variegato, artisti di grande respiro culturale. Sono queste le caratteristiche della stagione al Teatro Italoargentino di Agnone, presentata dalla Fondazione Molise Cultura, insieme al Comune di Agnone.

La presidente Antonella Presutti ha illustrato nel dettaglio gli eventi. La stagione, ha detto, apre il 26 gennaio in maniera strepitosa con il giallo di Agatha Christie ‘Dieci piccoli indiani’, un grande classico con tra gli altri attori, Ivana Monti; il cartellone prosegue il 20 febbraio con ‘Maledetto Peter Pan’ con Michela Andreozzi, in uscita anche con il film al cinema ‘Sconnessi’, che si preannuncia un grande successo. Il 17 marzo toccherà a ‘Napule è... n'ata storia’, con Mariangela D'Abbraccio; l'11 aprile sarà in scena ‘Le Bal, l'Italia balla dal 1940 al 2001’ , l'evoluzione e la crescita dell'Italia vista attraverso la passione del ballo.

Il 20 aprile la stagione chiude in bellezza con ‘Terroni, la vera storia dell'unità d'Italia’, tratto dall'omonimo libro di Pino Aprile. I prezzi degli spettacoli accessibili a tutti: l'abbonamento intero, 5 spettacoli 45 euro; abbonamento studenti ridotto, 5 spettacoli 25 euro; biglietto intero 10 euro, biglietto studenti 6 euro. Con la novità della possibilità di acquistare on line i biglietti, scegliendo comodamente da casa il posto preferito.

Per il consigliere regionale delegato alla Cultura Nico Ioffredi "la presenza costante sul territorio della cultura è mirata a offrire a tutti la possibilità di assistere a spettacoli di elevato tenore".

Grande l’entusiasmo del vicesindaco di Agnone. “Siamo molto contenti anche quest’anno – ha dichiarato Linda Marcovecchio – di accogliere nel nostro teatro tali spettacoli e siamo sicuri che avranno un grande successo di pubblico".

Infine Enzo Di Pasquo, presidente dell'Associazione ‘Amici del teatro Italoargentino’, ha voluto ringraziare calorosamente la Fondazione Molise Cultura “per l'opportunità della stagione che da anni arricchisce il teatro di grandi spettacoli”. Un ringraziamento particolare, ha concluso Di Pasquo, “anche alla Regione Molise che ha finanziato interventi per 35mila euro all'interno del teatro".