Coronavirus, il caldo cancella paura e prudenza: gli italiani archiviano mascherine e regole anti-contagio

Assembramenti nei porti, nelle stazioni e quindi su spiagge e laghi nel primo week end della stagione estiva. Comportamenti scorretti da nord a sud

Il primo week end marcatamente estivo sembra aver cancellato, con un colpo di spugna, ogni remora legata al Covid. E, dal nord al sud dell’Italia, le mete turistiche sono state prese d’assalto, sia di giorno che nelle ore della movida, in barba ad ogni regola anti coronavirus sul distanziamento sociale e sull’obbligo di mascherine.

Già dalle prime ore di ieri – riferisce TgCom - sulle autostrade della Liguria e dell'Emilia-Romagna si registravano lunghe code in direzione mare. Affollate, in Romagna, le spiagge: dai lidi ferraresi a quelli ravennati, fino a Rimini e Riccione.



Boom di turisti, anche stranieri, a Capri. Con assembramenti agli imbarchi da e per l’isola, tanto che il sindaco è intervenuto lanciando l’allarme sicurezza alle autorità portuali.

Scenario analogo sui maggiori laghi della penisola. Alla stazione Centrale di Milano – si apprende - i passeggeri in eccesso venivano fatti scendere dai treni con destinazione Liguria e laghi per sovraffollamento.

Centri pugliesi iper-popolati di giorno, ma soprattutto nelle ore notturne. Clima ‘leggero’ e nessuna precauzione da parte dei cittadini, mentre le istituzioni proclamano prudenza.

