Chiedevano cinque euro per stampare i Green pass: farmacisti denunciati per abuso d'ufficio

A metter fine all'insolito giro d'affari i Carabinieri del posto, informati dalle segnalazioni di utenti ingannati

ROMA. Stampavano green pass chiedendo 5 euro a persona: è questa la situazione sui generis che vede come protagonista lo staff di una farmacia di Cervara, un comune in provincia di Roma a confine con l’Abruzzo. Lo riferisce Tgcom 24.

Una storia andata avanti per giorni fino a quando i carabinieri sono entrati nella sanitaria e hanno trovato un cliente al bancone che stava appunto pagando cinque euro per ottenere il certificato vaccinale, un servizio che il personale avrebbe dovuto offrire gratuitamente.

Il proprietario ha provato a giustificarsi dicendo che si trattava di un rimborso richiesto per ammortizzare le spese del toner della stampante, visto l’alto numero di richieste che stavano ricevendo.

I militari, grazie a diverse testimonianze da parte di altri utenti costretti anche loro a pagare per ottenere la certificazione, hanno appurato che non si trattava di un caso isolato. A breve scatteranno la multa e altri provvedimenti per i proprietari della farmacia, tra cui la denuncia per abuso d’ufficio.

