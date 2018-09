Fanelli in giunta a Pontecorvo, ‘maretta’ nel Comune laziale: la Lega prende le distanze

Il capogruppo di maggioranza e parlamentare del Carroccio Francesca Gerardi chiarisce pubblicamente la sua posizione di disaccordo per la scelta di affidare un incarico assessorile esterno all’ex segretaria del Pd Molise

PONTECORVO. La nomina dell’ex numero uno del Pd Molise Micaela Fanelli nella giunta del Comune azzurro di Pontecorvo, oltre ad aver fatto scalpore, inizia a creare maretta – a quanto pare - nella stessa squadra di governo della cittadina laziale.

Il capogruppo di maggioranza in municipio e parlamentare leghista, Francesca Gerardi, infatti, prende le distanze dalla scelta del sindaco Anselmo Rotondo di affidare l’incarico assessorile esterno ai Progetti e ai Finanziamenti Europei alla già consigliera regionale molisana.

“Dopo tutti gli svariati articoli e commenti fatti sulla nomina dell’assessore Fanelli – si legge su interno28.con - ritengo opportuno chiarire la mia posizione in merito.

Il progetto partito nel 2015 – aggiunge – era di natura civica, anche conoscendo l’estrazione politica di alcuni componenti, ma che mai ha creato difficoltà all’equilibrio della maggioranza.

Ma purtroppo nel corso del tempo l’evoluzione politica e gli appuntamenti elettorali hanno tracciato un solco creando dei veri e propri schieramenti politici, che purtroppo non sempre riescono a coesistere.

Con mia sorpresa – prosegue Gerardi - ho appreso la nomina del nuovo assessore, della quale, sempre dalla stampa, sono venuta a conoscenza del suo ruolo politico non di poco rilievo.

Premesso che non c’è nulla contro la persona della dottoressa Fanelli, ma come esponente politico non posso che prendere atto che, non solo a livello nazionale ma anche a livello cittadino, il Pd e Forza Italia vanno a braccetto e la Lega se ne guarda bene da questo tipo di coalizione.

Il mio ruolo di parlamentare – conclude – mi impone una presa di distanza da tale sodalizio, ma come consigliere comunale ho il compito di vigilare e far sì che in cima ad ogni atto prodotto ci sia il bene del mio paese”.

