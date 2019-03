Emergenza lavoro, Mena Calenda: Consiglio ‘speciale’ per tutte le situazioni di crisi

Il consigliere regionale ha inoltrato una specifica richiesta ai presidenti del Consiglio e della Regione perché sia fissata un’assise monotematica per affrontare i temi delle criticità occupazionali e delle politiche attive del lavoro

CAMPOBASSO. Non solo ex Ittierre. Le vertenze occupazionali che coinvolgono il Molise meritano approfondimento, considerazione ma soprattutto risposte.

E così il consigliere regionale Filomena Calenda ha inoltrato al Presidente del Consiglio, Salvatore Micone e al Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma, una richiesta formale per convocare un Consiglio monotematico sulle criticità occupazionali che insistono sul territorio molisano.

“Abbiamo incontrato informalmente i rappresentanti del Comitato ‘Lavoro e Dignità’, ai quali è stata annunciata la convocazione di un Consiglio Regionale monotematico, nel quale si discuterà degli interventi da porre in essere in favore degli ex lavoratori della Ittierre SpA di Pettoranello di Molise – ha spiegato in merito Filomena Calenda -. Al contempo, però, bisogna tener conto delle gravi situazioni in cui versano anche altre categorie di lavoratori, tra cui gli ex Gam, Ex Zuccherificio, personale della Formazione Professionale e operai forestali. Ho chiesto, pertanto, che oltre al Consiglio monotematico sugli ex lavoratori Ittierre, venga indetta un'altra seduta consiliare dedicata a tutte le criticità occupazionali che insistono sul territorio”.

Direttamente coinvolto dal tema l’assessore Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega, partito nel quale è stata eletta, ma poi ‘cacciata’ per aver osato criticarne l’operato, Filomena Calenda .

Il consigliere regionale ritiene opportuno che l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro relazioni su quanto deciso e programmato nell’ambito dell’incontro tenutosi in Conferenza Stato-Regioni. Incontro al quale Mazzuto ha partecipato e che attiene il rilevante ambito delle politiche attive del lavoro.

