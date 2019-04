Rettore Unimol, una poltrona per due: in corsa Brunese e Coppola

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto a mezzogiorno di venerdì 29 marzo. Le votazioni si terranno mercoledì 8 maggio. Il 16 aprile si terrà l’assemblea elettorale e saranno resi noti i programmi dei candidati in corsa

CAMPOBASSO. Una poltrona per due nella corsa a Rettore dell’Università degli Studi del Molise: il termine ultimo per presentare la candidatura era fissato alle 12.00 di venerdì 29 marzo 2019.

Due i candidati che hanno espresso la loro dichiarazione a ricoprire il ruolo di Rettore dell’Ateneo molisano per il prossimo sessennio 2019 – 2025.

Il professore Luca Brunese (nella foto a sinistra), ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia e Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, ed il professore Raffaele Coppola (nella foto a destra), ordinario di Microbiologia agraria e Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti.

Mercoledì 8 maggio 2019 si terranno, in prima convocazione, le votazioni per l’elezione del Rettore e si svolgeranno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio del II Edificio Polifunzionale in Via Francesco De Sanctis a Campobasso.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio. Le elezioni saranno valide se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, ed il Rettore sarà eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo; ai ricercatori a tempo indeterminato nonché ai ricercatori a tempo determinato che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi; ai componenti il Consiglio degli Studenti; ai rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio del Personale tecnico-amministrativo con voto pieno ed al restante Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.

Il 16 aprile 2019, a partire dalle ore 17.00, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico, riservata ai soli aventi diritto al voto, si terrà l’assemblea elettorale dove i candidati presenteranno il proprio programma.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale