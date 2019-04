Isernia, si traccia una nuova mappa per i parcheggi a pagamento

In questi giorni, di concerto con la ditta vincitrice del bando, si sta esaminando il piano. Il sindaco d’Apollonio: “Lo scopo delle strisce blu non è quello di vessare i cittadini”



ISERNIA. Soste blu a Isernia, dopo la scelta di ‘congelare’ l’avvio della nuova gestione, in questo periodo in Comune si sta riesaminando la situazione per valutare il da farsi per superare la discrasia che si era creata tra la volontà espressa dal Consiglio e il bando poi messo a punto e vinto dalla ‘A.J. Mobilità’ di Spoleto. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione adeguata scongiurando un contenzioso con la società vincitrice dell’appalto.

“Era necessario intervenire drasticamente e fermare tutto perché c’è stato qualcosa che non quadrava tra le decisioni del Consiglio e quanto invece si stava realizzando – ha ricordato d’Apollonio -. Evidentemente tra la parte gestionale e la parte politica si è creata una discrasia, c’è stata una mancata corrispondenza su binari diversi, per cui è stato necessario bloccare tutto. Prima di tutto per vederci chiaro, e secondo per mettere a punto la situazione. Chiaramente, tutto questo riveste anche una certa delicatezza, perché noi abbiamo un vincitore di una gara con un investimento importante, quindi il Comune chiaramente si poteva esporre a un contezioso anche con un risarcimento danni ingente.

E' stato poi necessario riportare al tavolo l’impresa, con la quale abbiamo dovuto colloquiare e far capire che c’era da rivedere la situazione per motivi abbastanza evidenti di contrasto con la delibera consiliare. Chiaramente – ha evidenziato il primo cittadino - la ditta cerca di far valere i propri diritti in base a un appalto pubblico che si è aggiudicata. Abbiamo trovato però comunque una linea d’intesa, questo è stato il primo punto di partenza. Poi abbiamo rivisto strada per strada, punto per punto tutta la pianificazione nell’ottica delle decisioni del Consiglio comunale. Stiamo andando avanti in quell’ottica nella maniera migliore, con molto raziocinio ed equilibrio. Questo vuol dire che ci saranno strisce a pagamento e gratuite e non ci saranno problemi”.

Alla luce delle proteste sollevate da più parti d’Apollonio ha invitato tutti ad una riflessione ribadendo che “lo scopo delle strisce blu non è quello di vessare il cittadino. Le ragioni sono legate alla tutela dell’ambiente per scoraggiare la mobilità con le auto, anche perché la nostra è una città a misura d’uomo. Altro obiettivo è creare una rotazione per dare la possibilità a tutti di scendere e raggiungere i negozi, le attività commerciali, trovare un parcheggio e poi subito liberarlo per dare spazio ad altri. Qui a Isernia, soprattutto nel centro, sono sempre occupati. Lo scopo è questo: non quello di vessare il cittadino. Poi si può dire quello che si vuole, ma in tutte le città, anche nel nostro piccolo Molise, realtà come Campobasso, Agnone e Venafro sono tutti parcheggi a pagamento nelle zone centrali. Lo stesso vale anche in altre città di regioni vicine. Non vedo – ha concluso - perché Isernia non deve avere una possibilità di coordinare, ma soprattutto di far rispettare le regole per rendere vivibile la città”.

