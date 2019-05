Europee, Tartaglione: “Centrodestra maggioranza naturale del paese”. E Occhionero: al centrosinistra il contenimento della destra razzista

Le prime reazioni all’esito del voto per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles. In Molise, Filoteo Di Sandro soddisfatto per il risultato ottenuto dal partito di Fratelli d’Italia

CAMPOBASSO. Ad urne chiuse non tardano ad arrivare i commenti dei diversi esponenti politici locali sull’esito del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.

L’affermazione del centrodestra è rimarcata dalla deputata azzurra Annaelsa Tartaglione, la quale evidenzia il risultato elettorale ottenuto da Silvio Berlusconi e soprattutto da Aldo Patriciello. “Il centro destra unito è maggioranza naturale nel Paese”: dichiara. E sul ‘piazzamento’ di Forza Italia in Molise: “Quasi il doppio della media nazionale, quello registrato in Molise alle Europee, - spiega - è in assoluto il secondo miglior dato in Italia del partito e con una flessione di mezzo punto percentuale rispetto all’esito delle politiche 2018. Un risultato frutto di un importante gioco di squadra sul territorio, che consente a FI di eleggere un europarlamentare, di fatto l’unica forza politica in regione capace di raggiungere lo storico obiettivo. Auguri e congratulazioni ad Aldo Patriciello”.

‘Sollevata’ dal contenimento degli ultranazionalisti in Europa e speranzosa per il futuro si dice, invece, l’onorevole Giuseppina Occhionero, nonostante qualche preoccupazione per l’esito del voto in Italia. “Il quadro politico che sembra delinearsi in Europa – afferma - induce a un moderato ottimismo. Il fronte contro i sovranisti è ampio e più forte del previsto. I partiti europeisti – ha spiegato la deputata di LeU – sono di gran lunga le forze politiche più consistenti ed è ai Verdi, ai socialisti, all'Alde che bisogna ora guardare per proseguire il cammino iniziato. Per quanto riguarda il panorama politico italiano, - ancora la parlamentare - è evidente l'avanzata di una destra pericolosa, razzista e retriva che rischia di isolare ancora di più l'Italia anche nello scacchiere internazionale. Questo risultato accresce la responsabilità del Pd, attorno al quale devono ora aggregarsi le forze democratiche, progressiste, ecologiste e liberali del Paese”.

A gioire del risultato elettorale è pure il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro. Questi mette in luce il 6,5% raggiunto dal proprio partito e per lo stesso immagina un’ulteriore crescita, sia in Italia che in Molise. “Giorgia Meloni in pochi anni è riuscita a ricostruire, con pazienza e tenacia, una nuova Destra, un nuovo Partito ed a proiettarlo con forza in un contesto nazionale ed europeo – dichara Di Sandro - In Molise quasi 10.000 voti a FdI rappresentano un risultato eccezionale che ripaga il lavoro svolto sul territorio in questi anni da tanti dirigenti e simpatizzanti di partito, a loro un sentito ringraziamento. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta ed il risultato ottenuto ci spinge a proseguire nella direzione che è quella di aprire il partito a nuovi ingressi, a movimenti civici, ai giovani che condividono quei valori ed ideali propri della destra italiana”.

