Salvini annuncia su Facebook la sua visita a Campobasso: se siete in zona venite a trovarmi

Il leader della Lega torna a Campobasso dopo due settimane, per sostenere la candidata sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro. Comizio in piazza Prefettura alle 13.30

CAMPOBASSO. Matteo Salvini torna a Campobasso dopo due settimane. Una giornata piena di impegni per il leader della Lega, arrivato alle 10 a Potenza e in viaggio per Campobasso, dove terrà un comizio in piazza Prefettura alle 13.30. Al suo fianco il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro, i consiglieri eletti e i vertici dello schieramento.

“Buon sabato amici – ha scritto sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini - Oggi torno con grande piacere in Basilicata e Molise, entrambe regioni amministrate dalla Lega, per sostenere i nostri candidati sindaci di Potenza e Campobasso. Se siete in zona, faccio a meno di dirvelo: venite a trovarmi. Insieme a milioni di altri italiani facciamo la Rivoluzione del Buonsenso, insieme si può”.

