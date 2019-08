Assunzioni negli enti pubblici, Ordine dei giornalisti e Asm scrivono ai sindaci del Molise

L’invito è ad assumere iscritti, magari anche in forma consorziata

CAMPOBASSO. Una lettera aperta rivolta ai sindaci del Molise, per invitarli a rispettare la legge 150/2000, che stabilisce le regole per la diffusione delle comunicazioni nella pubblica amministrazione.

A firmarla la presidente dell’Odg Molise Pina Petta, il presidente dell’Asm Molise Giuseppe Di Pietro, i consiglieri nazionali dell’Ordine Cosimo Santimone e Vincenzo Cimino e il presidente del Gus Molise Antonio Chiatto.

“E’ auspicabile che nel vostro assetto organizzativo – questi i contenuti della lettera - sia presente anche la figura dell’addetto stampa, come, peraltro, previsto nel protocollo firmato, l’anno scorso, dall’Anci con l’Ordine dei Giornalisti del Molise e l’Associazione Stampa Molise. Il ruolo dell’addetto stampa può essere ricoperto solo da un giornalista iscritto all’Ordine professionale a cui va applicato uno dei contratti della categoria. La normativa vigente offre anche la possibilità di istaurare un rapporto di lavoro di natura fiduciaria a tempo determinato, purché venga assunta una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge”.

Questa figura – il chiarimento - va distinta dalle altre che si occupano di comunicazione o di segreteria. Qualora un soggetto non titolato dovesse svolgere un’attività propriamente giornalistica, si potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo della professione perseguibile in sede penale, così come avviene per qualsiasi altra attività professionale. Né, tantomeno, la firma di un sindaco in calce ad un comunicato può superare la norma di legge”.

“Nelle realtà più piccole, l’Ufficio stampa – continuano Odg e Asm - potrebbe essere organizzato anche in modo consorziato e quindi essere al servizio di più comuni. Questa formula consentirebbe la condivisione della spesa e favorirebbe anche la collaborazione istituzionale. La comunicazione è un settore strategico per un ente pubblico, affinché sia efficace e di qualità è necessario che questo delicato settore venga affidato a professionisti esperti e in possesso dei titoli richiesti dalla legge”.

