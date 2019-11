Interventi salvavita all’ospedale Cardarelli: arriva la Stroke unit per trattare l’ictus

Nel reparto di Neurologia. La Regione Molise ha finanziato l’intervento con 1 milione e 200mila euro, l’Asrem i costi per l’acquisto delle attrezzature

CAMPOBASSO. Trattamento dell’ictus, novità positiva per la sanità molisana. La prossima settimana sarà inaugurata la Stroke unit al reparto di Neurologia dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Un servizio fondamentale per trattare le patologie tempo dipendenti, evitando il trasferimento dei malati che hanno bisogno di interventi salvavita negli ospedali di fuori regione.

Come ha annunciato il governatore Donato Toma, per realizzare la Stroke Unit la Regione ha stanziato fondi per infrastrutture sanitarie del Patto per il Molise per 1 milione e 200mila euro, destinati alla messa in sicurezza dei locali. L’Asrem coprirà i costi relativi all’acquisto dei macchinari.

