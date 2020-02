Molise alla ribalta internazionale ma non alla Bit di Milano: occasione persa o strategia?

Al via oggi l’importante fiera del turismo in terra meneghina, ma la regione non partecipa nonostante i recenti riconoscimenti in Italia e nel mondo. Tuttavia, dietro tale assenza ci sarebbe un piano dell’assessore al Turismo

MILANO/CAMPOBASSO. Proprio mentre si conquista la ribalta internazionale, con tanto di articoli e servizi sui principali media del mondo, e si esce dal tormentone del ‘Molise che non esiste’, la Regione non è presente alla fiera Bit di Milano, principale evento turistico europeo, riservato agli operatori del settore.

Assenza che sembra in controtendenza, dunque, con le recenti affermazioni del territorio, sia in Italia che all’estero: a partire dal riconoscimento della Transumanza quale patrimonio dell’Unesco, per arrivare alla candidatura di Isernia a capitale italiana della cultura 2021. E non è peregrino il dubbio dell’occasione persa.

Tuttavia, le ragioni della mancata partecipazione all’evento meneghino sarebbero da ricercarsi nel recente passato e nelle intenzioni dell’assessore regionale al ramo e vicepresidente della giunta Vincenzo Cotugno più volte palesate. Questi, all’atto dell’insediamento, nel 2018, ha subito precisato che il Molise, tornato alla Bit di Milano nel 2017 dopo 9 anni su impulso dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli e del Distretto Molise Orientale, non avrebbe più messo piede alla prestigiosa fiera senza aver prima elaborato un piano strategico del turismo. Ed ha altresì manifestato l’intenzione di organizzare, di contro, alcuni eventi sul territorio per ‘portare la Bit in Molise’, ossia per far giungere tour operator, buyer e stampa specializzata direttamente in regione. E almeno due iniziative del genere per l’anno in corso sarebbero in cantiere.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione dello scorso anno, va ricordato che si è trattato di una iniziativa sempre dell’Aast, cui la Regione ha concesso un contributo.

Dunque, non una defaillance dietro la clamorosa assenza, ma una scelta ben precisa, frutto di una strategia mirata. Non si esclude, inoltre, che già dal prossimo anno la situazione possa essere diversa. Questa la linea ufficiale. E anche la speranza di un intero territorio.

