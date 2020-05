Coronavirus, fase 2: nuova ordinanza di Toma anche per turismo, cinema, parchi giochi e sagre

La Regione Molise ha aggiornato e pubblicato le linee guida che normano tutta una serie di settori ad oggi ancora esclusi dalla cosiddetta ripartenza

CAMPOBASSO. Nuova ordinanza del presidente della Regione Molise Donato Toma in relazione alla riapertura delle attività economiche e produttive al tempo del Covid-19.

Il governatore ha emanato il provvedimento che aggiorna le linee guida, decise in Conferenza delle Regioni, atte a normare le modalità e le regole per la ripresa di alcuni settori, pena severi provvedimenti.

Nessuna novità per coloro i quali hanno riaperto i battenti già lo scorso 18 maggio. Ma indicazioni importanti per tutti quei comparti sui nastri di partenza come il turismo, la cultura, il divertimento e le manifestazioni all’aperto quali fiere e sagre.

Nello specifico, oltre che per i campi quali: ristorazione, attività turistiche (balneazione); strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, che già hanno ripreso il lavoro; arrivano regole per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per l’infanzia e l’adolescenza; strutture termali e centri benessere; professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

