Isernia, thriller bilancio: Roberto Di Pasquale e Maria Cocozza lasciano 'Isernia Migliore'

Maggioranza a pezzi: i due consiglieri mollano il gruppo di riferimento dell'ex assessore Di Baggio. Il sindaco d'Apollonio potrebbe non avere i numeri sul rendiconto di gestione e, in tal caso, cadere a meno di un anno dal voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Domani la seduta dell'assise all'auditorium

ISERNIA. Nuovi rimescolamenti di carte, nella maggioranza, con i numeri del centrodestra sempre più in bilico. Domani il Consiglio comunale per votare il rendiconto di gestione 2019, con l'assise riunita per la seconda volta in un mese all'auditorium Unità d'Italia, dove gli ampi locali garantiscono il necessario distanziamento sociale anti Covid. E in quell'occasione il sindaco Giacomo d'Apollonio potrebbe essere costretto a chiedere una mano all'opposizione: è novità delle ultime ore, infatti, l'abbandono di Isernia Migliore da parte dei consiglieri Roberto Di Pasquale e di Maria Cocozza, con il primo che torna nelle file della lista civica in cui è stato eletto, Progetto per Isernia, seguito anche dalla consigliera ex Insieme per il Molise.

Il gruppo dell'ormai ex assessore regionale Roberto Di Baggio - oggi ridimensionato nel ruolo di sottosegretario - perde i pezzi a pochi giorni dalla sua estromissione dalla Giunta. Se le due cose siano collegate, non è possibile saperlo ufficialmente. Come non è possibile sapere, al momento, neppure in quale schieramento siederanno Di Pasquale e Cocozza: in teoria, sarebbero da considerare membri dell'opposizione, visto che Progetto per Isernia era una delle liste a sostegno di Cosmo Tedeschi sindaco, eletto appunto delle minoranze.

Resta da capire, dunque, se Di Pasquale e Cocozza saranno presenti in aula, domani e, in tal caso, come si comporteranno: da parte loro potrebbe esserci comunque un voto favorevole al bilancio, indipendente dalla fuoriuscita da Isernia Migliore. Ma se così non fosse, per il primo cittadino superare lo scoglio del rendiconto sarebbe come nuotare in mezzo a un oceano. Il sindaco potrebbe essere costretto a chiedere il sostegno delle opposizioni, della Lega o di Forza Italia per esempio, tappando così le falle apertesi nella barca della maggioranza. Ma è tutto da vedere.

Incertezza, infine, anche sul comportamento dei Popolari per l'Italia, che secondo i rumors potrebbero astenersi, senza dunque bocciare il documento contabile-finanziario e affossare così d'Apollonio: saranno loro a far da stampella all'amministrazione, nonostante i trascorsi burrascosi?

Il Consiglio di domani, insomma, assume i contorni di un thriller da cardiopalmo: il rischio è che la consiliatura, a meno di un anno dal voto, si sciolga in anticipo e il Comune venga commissariato.

