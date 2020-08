Immigrati col virus, Mancini senza freni: "A Isernia si rischia il lazzaretto"

Il vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Alleanza per il Futuro a Palazzo San Francesco è incontenibile: basta business sulla pelle dei cittadini, pericolo troppo elevato

ISERNIA. Torna a battere i pugni, come ormai da giorni, quasi in solitaria, contro l'accoglienza dei migranti in Molise. Lo fa nel giorno in cui a Isernia si registra la fuga di tre tunisini dal centro 'Il Geco' di viale dei Pentri, seguita dalla notizia di un primo caso di Covid-19 all'interno. E mentre l'Asrem si vede costretta a correre ai ripari e a organizzare un secondo ciclo di tamponi, tra oggi e domani, su tutti i nordafricani arrivati da Lampedusa nelle ultime settimane (o meglio su coloro che rimangono, viste le fughe di circa una quarantina di essi da Isernia, Campomarino e Campolieto), lui torna ad indicare i responsabili: il sindaco di Isernia, accusato di "riposare" sulla questione, i suoi sostenitori, liquidati in malo modo, e più ancora i gestori del Cas pentro, accusati di pensare solo a fare business in barba ai gravi rischi sanitari 'importati' in città.

Giovancarmine Mancini è in pieno assetto di guerra. Il vicepresidente del Consiglio comunale di Isernia e capogruppo di Alleanza per il Futuro a Palazzo San Francesco nonché vice responsabile nazionale del dipartimento Autonomie Locali di Fratelli d'Italia, dal suo profilo Facebook tuona contro quanto sta accadendo in città nelle ultime ore e si dice pronto a tutto per cercare di arginare 'la piena'.

Il rischio sanitario da coronavirus, in un momento in cui il Covid prolifera ovunque intorno all'Italia, è altissimo e nessuno può permettersi di sottovalutarlo. Di qui il no, forte e chiaro, al perdurare di un'accoglienza che, a suo dire, "non serve a nessuno se non al portafogli dei soliti arcinoti personaggi di sinistra". Isernia, conclude, può diventare "un lazzaretto". Subito i rimpatri, dunque, e il no a nuovo arrivi "senza altri tentennamenti".

