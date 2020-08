Migranti in fuga, l’affondo della Lega contro le cooperative: “Paghino la sorveglianza di tasca loro”

L’intervento del commissario del Molise Jari Colla, secondo cui i gestori dei centri d’accoglienza dovrebbero vigilare sui propri ospiti invece di “sottrarre agenti ad altri compiti” e dovrebbero rispondere legalmente degli allontanamenti

ISERNIA. Il commissario della Lega Salvini Premier Molise, Jari Colla, interviene a gamba tesa nella vicenda della fuga dei migranti tunisini dal centro d’accoglienza ‘Il geco’ di Isernia.

Il suo è un affondo nei confronti delle cooperative, cui – a suo avviso – dovrebbe spettare la sorveglianza degli ospiti e sulle quali dovrebbero ricadere le responsabilità degli allontanamenti balzati agli onori delle cronache.

"Le cooperative che ricevono cospicui finanziamenti per la gestione dei migranti nordafricani – afferma l’onorevole Colla - si facciano carico anche della loro sorveglianza con l'uso di agenti privati. Ancora una volta vogliamo ringraziare le forze dell’ordine di Isernia per la cattura dei migranti in fuga dalla struttura gestita dalla cooperativa Geco, non possiamo però continuamente sottrarre a compiti più importanti decine di agenti per la loro sorveglianza. Siano le cooperative, già ben retribuite dallo Stato, a farsi carico della sorveglianza, - conclude - rispondendo anche in sede civile e penale in caso di fuga".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!