Coronavirus, giornata nera in Molise: 7 nuovi casi. Contagiati all’estero o di rientro da altre regioni

Su 342 tamponi processati in 24 ore. E c'è anche un ricovero in più nel reparto di Malattie infettive del 'Cardarelli'

CAMPOBASSO. Giornata nera sul fronte dei contagi da Coronavirus, oggi in Molise. I nuovi casi sono 7, 1 paziente di Campobasso, rientrato dalla Croazia come 1 di Ripalimosani. A questi si aggiungono 2 positivi di Isernia, madre e figlia, provenienti da Pavia, 1 di Ferrazzano legato al cluster della Grecia, 1 di Macchiagodena, rientrato da Anzio, nel Lazio, come 1 persona di Montaquila, sempre dalla cittadina della provincia di Roma.

Tra i 7 casi non figura l’anziana di Fornelli, risultata positiva al Covid-19 nel tampone che ha effettuato nei giorni scorsi in un ospedale abruzzese, dove si era recata per fare un intervento, poi rinviato. Come ha precisato il sindaco Giovanni Tedeschi è isolata a casa, in discrete condizioni.

Del contagio a Ripalimosani aveva informato qualche minuto fa la comunità del suo paese il sindaco Marco Giampaolo. “La persona, asintomatica, si è isolata a domicilio appena rientrata – ha chiarito il primo cittadino – il resto della famiglia è invece risultato negativo al test”.

Sale dunque a 64 il numero totale degli infetti in Molise, su 342 tamponi effettuati oggi, il triplo che nei giorni scorsi, in totale 30.478 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 64, i guariti restano 432.

Con una persona di Campobasso ricoverata in ospedale sono salite a 3 le persone attualmente curate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Le persone in isolamento sono invece 117.

