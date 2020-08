Fondo per la non autosufficienza, l’annuncio di Toma: stanziati 400mila euro

La dotazione necessaria per integrare gli stanziamenti statali, senza lasciare fuori le famiglie. La risposta del governatore dopo gli attacchi di Facciolla e Calenda. Novità sulla concessione dei contributi per le normative anti Covid

CAMPOBASSO. Fondo per la non autosufficienza, le risorse regionali ci sono. Ad anticiparlo il governatore del Molise Donato Toma, che risponde così alle forti critiche del segretario del Pd Vittorino Facciolla, per il quale, a causa della mancanza del cofinanziamento regionale, 83 famiglie molisane rischiavano di restare fuori dal beneficio, previsto per le persone con disabilità gravi.

Una questione sollevata anche dalla presidente della Quarta commissione Mena Calenda, che aveva invitato la Giunta a integrare il fondo ministeriale di 3milioni e 800mila euro, non sufficiente per le esigenze del Molise, dando attuazione a un suo ordine del giorno approvato in aula.

“Abbiamo stornato 400mila euro dal Fondo per il finanziamento di misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – le parole del governatore Donato Toma – quindi non è vero che lasciamo fuori le famiglie e che non ci sono i fondi regionali”.

Risorse che andranno ad integrare quelle statali, fortunatamente aumentate negli ultimi anni, ma comunque insufficienti.

I fondi, e questa è l’altra novità annunciata dal governatore Toma, per garantire la norme di sicurezza, vista l’emergenza Covid ancora in corso, saranno assegnati sulla base della documentazione prodotta. La visita medica, attestante lo stato di non autosufficienza, sarà necessaria solo per quanti chiedono l’accesso ai contributi nell’anno in corso.

“Il provvedimento – ancora Toma - muove dalla considerazione del più gravoso impegno che la situazione epidemiologica ha determinato sulle famiglie, per l’assistenza alle persone in condizioni di non autosufficienza. Ancora una volta, il Governo regionale mostra attenzione verso quelle famiglie che, più di altre, hanno bisogno di sostegno da parte delle istituzioni”.

C.S.

