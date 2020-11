Trasporti al tempo del Covid, più sicurezza sui mezzi con linee guida chiare: appello dei sindacati

Le sigle regionali invocano interventi urgenti da parte della Regione per la sicurezza di lavoratori del settore e utenti



CAMPOBASSO. Ordinanze ‘meno ambigue’ e linee guida chiare. Questa la richiesta inoltrata alla Regione Molise dai sindacati del settore trasporti che denunciano come le aziende del comparto “non abbiano messo in campo adeguate azioni in tema di sorveglianza, formazione, sicurezza sul lavoro e diminuzione del rischio per dipendenti e utenti”, in ordine all’emergenza sanitaria in atto.

Di qui le rivendicazioni: la necessità di varare una applicazione regionale per la vendita informatizzata dei titoli di viaggio che permetta di distogliere l’autista da tale attività; il bisogno di destinare parte del personale alle mansioni di controllo dei biglietti e di controllo del riempimento del mezzo con conseguente ruolo di assistenza alla clientela con l’istituzione di veri e propri punti vendita in cui il personale impiegato disponga dei dispositivi di sicurezza tipici di una attività di vendita al pubblico; l’obbligo di fornire periodicamente e puntualmente i DPI (dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti e gel igienizzanti) per permettere ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza; la pubblicazione su ogni autobus del TPL molisano del cartellino che attesti e certifichi le sanificazioni e le disinfettazioni di cui ogni mezzo ha goduto”.

“Per tutto quanto sopra rappresentato, e per tante altre questioni che con la pandemia sono passate in second’ordine, - concludono le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt e Ugla - chiediamo di venire urgentemente ascoltati per permetterci di coadiuvare le istituzioni in questo delicato momento”.

