Coronavirus, 3 morti e 68 nuovi contagi in Molise nel giorno dell’Epifania

Si registrano un nuovo ricovero e un paziente dimesso. I guariti sono invece 32. Processati dall’Asrem 787 tamponi

CAMPOBASSO. Ancora tre vittime in Molise nel giorno dell’Epifania: sono inserite nel bollettino Covid ufficiale dell’Asrem. Si tratta di un uomo di 79 anni di Campobasso, ricoverato in Malattie infettive al Cardarelli; di una donna 74enne originaria sempre del capoluogo e di un 71enne di Sant’Elia a Pianisi, entrambi ricoverati in Terapia intensiva.

Dall’azienda sanitaria si apprende altresì del trasferimento di un paziente dalla sub-intensiva alla Rianimazione, di un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche di un dimesso.

A fronte di 787 tamponi processati, i nuovi contagi sono 68, un dato rilevante anche se sotto il 10%.

I casi di Covid sono stati registrati nei seguenti centri: Baranello 1, Bojano 4, Busso 1, Campobasso 5, Carovilli 1, Casacalenda 2, Castel del Giudice 2, Castelmauro 1, Civitacampomarano 1, Forli del Sannio 1, Frosolone 2, Isernia 5, Mafalda 2, Matrice 1, Montaquila 1, Montecilfone 2, Montenero di Bisaccia 1, Pietrabbondante 1, Pietracatella 1, Ripalimosani 1, san Giuliano di Puglia 1, Santa Croce di Magliano 2, Sant’Agapito 1, Sant’Elia a Pianisi 4, Termoli 12, Trivento 4, Tufara 1, Venafro 2.

I guariti sono, invece, 32.

I soggetti attualmente positivi in Molise sono 1.558, quelli in isolamento 2.244. Il totale dei ricoverati è di 63 unità, mentre il numero dei decessi ufficiali ha raggiunto quota 205.

