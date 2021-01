Vaccini prioritari a disabili e caregiver: il Consiglio approva la mozione di Calenda

Con voto unanime, l’istanza impegna il presidente Toma a individuare una soluzione che riconosca il diritto ai molisani non autosufficienti

CAMPOBASSO. Nella seduta del 14 gennaio 2021 il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Vice Presidente Filomena Calenda con la quale si impegna il Presidente Toma a individuare una soluzione che riconosca il diritto al vaccino anti-Covid, in via prioritaria e non residuale, a tutti i molisani non autosufficienti e ai loro caregiver.

“In tal modo saranno tutelati tutti i soggetti con disabilità, i bambini disabili gravi assistiti dalle proprie famiglie e coloro che frequentano centri diurni o centri socio-educativi. Bisogna garantire il diritto alla salute ai molisani affetti da pluri-patologie e sui quali il virus avrebbe effetti devastanti”, ha dichiarato in merito Calenda.

Un provvedimento resosi necessario a seguito del mancato inserimento all’interno del piano vaccinale regionale di queste fasce di popolazione che più delle altre hanno necessità di essere tutelate. “Ringrazio i colleghi e il Presidente Toma per la sensibilità dimostrata in merito a questo delicato argomento. Ho inteso accogliere le istanze di molte associazioni che si occupano di diversamente abili e che, le scorse settimane, hanno sottolineato l’importanza di vaccinare tutti i non autosufficienti. Mi auguro – ha concluso Calenda – che dopo l’approvazione della mozione in Consiglio Regionale tutti i molisani diversamente abili e i loro caregiver ricevano al più presto il vaccino anti-Covid”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!