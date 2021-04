Commissarie sanità, Federico: “Nomine di alto profilo, ma ora è il momento dei fatti”

L’intervento del portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati sulla scelta della nuova struttura commissariale in Molise

CAMPOBASSO/ROMA. Commenta positivamente la nomina della struttura commissariale alla sanità in Molise, dopo l’era Giustini. Ma pensa subito al da farsi, sollecitando interventi sia in ordine alla gestione dell’emergenza Covid, sia in merito al Piano di rientro e quindi al prossimo Pos.

A parlare è il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Antonio Federico.

“Il profilo di Flori Degrassi, nominata Commissaria della sanità molisana dal Consiglio dei Ministri, - afferma l’onorevole pentastellato - è certamente di spessore come lo è quello della sub commissaria Annamaria Tomasella, dirigente amministrativa di livello.

Di certo è importante che Degrassi abbia già gestito grandi aziende sanitarie e abbia ricoperto il ruolo di Direttore generale della Salute per la Regione Lazio durante gli anni di uscita dal Piano di rientro; sono esperienze importanti per chi è chiamato a intervenire sulla malconcia sanità molisana.

Alle Commissarie auguro buon lavoro, perché di lavoro da fare ce n’è tanto e perché il Molise chiede risposte tangibili.

La nuova struttura commissariale avrà obiettivi specifici e un ampio spazio d’azione, con la possibilità di incidere su tutti gli aspetti sanitari che il MoVimento 5 Stelle ha segnalato in questi anni.

Alle Commissarie spetterà la gestione dell’emergenza sanitaria e l’attuazione del Piano Covid, ridisegnare la rete territoriale e la rete ospedaliera, definire i rapporti con i privati convenzionati prevedendo specifici tetti di spesa, verificando l’appropriatezza delle prestazioni erogate in base al fabbisogno regionale, rinnovando i contratti e potendo sospenderli se necessario.

Allo stesso tempo Degrassi e Tomasella potranno assegnare gli obiettivi al Direttore generale Asrem in coerenza con il Piano di rientro; dovranno portare la Regione Molise ad un piano di restituzione delle risorse economiche che deve al sistema sanitario; dovranno adottare il Piano operativo 2019-2021 e lavorare al Piano 2022-2024.

Come si vede, quindi, le Commissarie sono chiamate ad incidere sul piano Covid, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, sul potenziamento della rete territoriale, sul debito sanitario, sul rapporto con Asrem e con i privati, potendo contare su competenze allargate rispetto a quelle della vecchia struttura commissariale.

Insomma, Degrassi e Tomasella hanno una grossa responsabilità ma anche tutti gli strumenti a disposizione per fare bene.

Il lavoro di queste settimane, condotto ad ogni livello come MoVimento 5 Stelle e insieme ai rappresentanti di Pd e Leu, è stato svolto in funzione di una precisa richiesta di qualità: puntare su tecnici che abbiano già gestito il comparto sanitario all’interno di realtà più grandi e non meno complesse di quella molisana, per giunta in regioni che erano in dissesto come lo è il Molise.

Ora, però, - conclude Federico - guardiamo avanti: questo deve essere il momento dei fatti”.

