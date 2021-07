Edilizia, il neo presidente Acem-Ance incontra l’assessore Niro: settore una priorità del Molise

Un incontro di cortesia che ha fatto seguito al rinnovo delle cariche sociali avvenuto nelle scorse settimane, ma da subito propizio per analizzare e discutere le principali problematiche del comparto



CAMPOBASSO. Il neo eletto Presidente dell’Acem-Ance Molise Corrado Di Niro, insieme al Direttore Gino Di Renzo, ha incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise Vincenzo Niro presso gli uffici di Viale Elena a Campobasso.

L’incontro, avvenuto stamane, ha fatto seguito al rinnovo delle cariche sociali avvenuto nelle scorse settimane, ma – riferisce il nuovo vertice Acem - si è rivelato da subito occasione propizia per analizzare e discutere le principali problematiche del settore rappresentato: programmazione delle opere pubbliche, pagamenti alle imprese con particolare riferimento alla ricostruzione post sisma e prezziario regionale.

Ribadita dal Presidente Di Niro la necessità che il settore sia una priorità per il Molise. Lo stesso – recita la nota stampa - ha dato ampia disponibilità per un dialogo continuo e costante con l’Associazione dopo questa prima occasione di confronto.

