A Bagnoli del Trigno la più giovane consigliera comunale d’Italia

Si tratta di Giulia Gabriele, ‘angelo della neve’ di soli 18 anni e quattro mesi

BAGNOLI DEL TRIGNO. È molisana la più giovane consigliera comunale italiana, eletta nel Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno nella scorsa tornata elettorale che ha visto la vittoria del neo sindaco Giancarlo Ianiero. Si tratta di Giulia Gabriele, studentessa al V anno del liceo linguistico ‘Vincenzo Cuoco’ di Isernia. Di soli diciotto anni e quattro mesi, ha sempre dimostrato grande interesse per la comunità d’appartenenza. Profondamente legata alle sue origini, già da adolescente è entrata a far parte del gruppo volontariato di Bagnoli nel quale si è contraddistinta, insieme ad altri giovani, per aver aiutato gli anziani del paese durante una forte nevicata, portando loro cibo e medicine e sgomberando la neve davanti alle abitazioni. Questi ragazzi sono stati definiti successivamente ‘angeli della neve’.

Raggiunta la maggior età si è candidata nella lista elettorale del nuovo sindaco ed è stata eletta al primo tentativo. Alla giovanissima consigliera l’augurio di buon lavoro da parte della comunità bagnolese.

