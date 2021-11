Isernia, lutto al braccio al ‘Veneziale’: personale allo stremo, ecco di chi è la colpa

In una conferenza stampa medici e operatori dell’ospedale cittadino hanno esposto le criticità, lanciato proposte e puntato il dito contro i responsabili di una “consunzione programmata”. GUARDA IL SERVIZIO

di Pietro Ranieri

ISERNIA. Fascia nera al braccio, tristezza in volto e una rassegnazione palpabile nella voce, medici e operatori dell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia hanno lanciato l’ennesimo grido d’aiuto per denunciare una situazione ormai insostenibile. Questa mattina, in una conferenza stampa tenutasi dinanzi al Pronto soccorso locale, il primario del reparto dottor Lucio Pastore, il dirigente medico dottor Benedetto Potena e il dottor Giovanni Pulella di Anaao Assomed hanno inteso spiegare alla stampa quanto sta accadendo.

È stato il dottor Potena a sottolineare come la problematica principale del ‘Veneziale’ sia sempre la stessa, sempre più grave: la carenza di personale, in tutti i reparti, specialmente nel Pronto soccorso e nel 118. Medici e operatori sono costretti a coprire con turni aggiuntivi sia le strutture di Isernia che quelle di Agnone, con tutte le conseguenze sul servizio che ne derivano. Problemi analoghi anche nelle strutture di Campobasso e Termoli, che secondo Potena “riescono a offrire un servizio appena migliore del nostro, ma comunque con una pianta organica ridotta a neanche la metà di quella prevista. Abbiamo l’aiuto dei colleghi venezuelani – spiega il dirigente - che si sono integrati bene, ma per problemi di lingua non sono autonomi e, anche a livello legale, devono sempre essere affiancati da uno strutturato”. Non va meglio negli altri reparti tra cui Pediatria e Ortopedia, rimasti sotto organico anche dopo i recenti pensionamenti. “Purtroppo il Molise non è attrattivo, le strutture non sono adeguate, i medici non vengono, e quelli che vengono si rendono conto della situazione e scappano. Nelle strutture fuori regione non è così: spesso in ogni reparto c’è un medico molisano che emigra, fugge, e non torna indietro”.

“I problemi sulla sanità che avvengono in questa regione sono da imputare esclusivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta e al commissario”, commenta duramente il dottor Pulella. “Hanno fallito nel loro compito istituzionale di programmare il mondo del lavoro in sanità, dissipando risorse economiche e togliendo risorse umane. Devono dimettersi, assieme ai vertici regionali, che sono nominati proprio dalla politica regionale, per la precisione dalla Giunta. Sono loro i responsabili di questo sfascio della sanità molisana”, accusa.

“Noi abbiamo una proposta, che viene essenzialmente dal Forum in difesa della sanità pubblica - spiega poi il dottor Pastore – abbiamo raccolto delle firme per far venire qui Emergency, idea che non è stata sposata da nessuna forza politica locale, e le abbiamo inviate al presidente del Consiglio Draghi. Abbiamo chiesto che, come successo in Calabria, anche in Molise possa intervenire Emergency per aiutarci a contenere questo periodo di crisi e di mancanza di personale e superare, sperando che si possa determinare una situazione migliore, questa fase in cui siamo vicini al collasso di sistema. Ormai siamo arrivati alla fine, ma non è un fatto casuale: c’è una volontà politica per cui bisogna collassare. Lo deduciamo dal fatto che noi abbiamo offerto una possibilità concreta, e non si capisce perché nessuno vuole percorrere questa strada per trovare una soluzione almeno temporanea al problema”.

