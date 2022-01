Campagna anti-Covid, sono tanti i nuovi vaccinati: 431 prime dosi

Continua a crescere il numero delle persone inoculate con il farmaco

CAMPOBASSO. Sono 431 le prime dosi somministrate oggi in Molise per la campagna vaccinale andi-Covid. Un numero che continua a crescere di giorno in giorno, spinto probabilmente dalle nuove restrizioni imposte dal Governo. La fascia più interessata nelle ultime 24 ore è quella 40-49 anni, con 490 inoculazioni. Seguono i 50-59enni con 468 dosi.

Il conteggio odierno ammonta a 1.760 dosi di Pfizer, 1.261 di Moderna e 1 di AstraZeneca. Il totale delle vaccinazioni giornaliere è di 3.022, delle quali 2.304 sono booster (terza dose). In 287, invece, hanno ricevuto la seconda dose completando il primo ciclo di immunizzazione. Il totale delle dosi finora somministrate è di 599.914 unità.

