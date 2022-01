Coronavirus, un decesso e 369 contagi. E ci sono 14 ricoveri in ospedale

Dodici di essi risalgono ai giorni scorsi e sono anziani fragili che sono stati sistemati in un reparto ad hoc. Gli altri 2 in Malattie Infettive

CAMPOBASSO. Coronavirus, 1 morto, una donna di 93 anni di Pozzilli, deceduta a casa, e 369 nuovi casi nel bollettino Asrem di oggi. Da cui arriva la notizia di 14 nuovi ricoveri (alcuni risalenti ai giorni scorsi) di pazienti Covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 2 in Malattie infettive e 12 nel reparto Anziano fragile Covid. Questi ultimi provenienti non da case di riposo ma dal territorio, come ha chiarito il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Il maggior numero di contagi oggi a Campobasso (57), con 41 casi a Venafro, 39 a Termoli e 30 a Isernia.

Il dato su 652 tamponi molecolari Asrem e 953 tamponi antigenici, refertati da farmacie e laboratori specializzati.

Ad oggi sono 34 i posti letti Covid occupati al Cardarelli, 20 in Malattie infettive, 2 in Terapia intensiva e 12 in Anziano Fragile Covid. Di questi 12 pazienti non avevano fatto il vaccino, 1 aveva fatto prima dose, 7 avevano ricevuto due dosi o la dose unica, 14 avevano fatto anche la terza dose.

Fino ad oggi sono 27.514 i contagi in Molise, con 9.313 attualmente positivi, di cui 3.341 certificati dal tampone molecolare Asrem e 5.972 dagli antigenici, con 4.967 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 17.664 (oggi ne sono stati certificati 541), mentre i morti sono 523.

