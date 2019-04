Sci di fondo: anche il Molise a Madonna di Campiglio per la chiusura della stagione

In Trentino i fondisti del comitato regionale hanno ottenuto apprezzabili piazzamenti



CAMPOBASSO. A Madonna di Campiglio si è conclusa la stagione dello sci di fondo. Tanti gli atleti arrivati da tutta Italia al Centro fondo Carlo Magno. Sulle piste del Trentino si è disputata la Coppa Italia Sportful e Rode e i Campionati Italiani assoluti - Under 23.Una stagione in cui si sono vissuti giorni indimenticabili all'insegna dello sport e dei valori di amicizia propri dello sci di fondo. Una stagione, inoltre, che è stata ricca di soddisfazioni per i comitati dell'Abruzzo e del Molise.

A Madonna di Campiglio i due comitati sono stati ben rappresentati dagli atleti Maria Angelaccio dello Sci Club Capracotta, Antonio Sassano della Amatori Fondo di Campobasso e da Mirko Di Julio, Franco De Santis, Vincenzo Di Cola e Dante Balsamo dello Sci Club Barrea, i quali hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Maria Angelaccio 20^ nella categoria Under 16 femminile; Franco De Santis 23^, Vincenzo Di Cola 27^, Mirko Di Iulio 31^ e Dante Balsamo 45^; Antonio Sassano 33^ nella gara senior sulla distanza di 50 Km in TC vinta da Francesco De Fabiani.

Alla trasferta, guidata da Oreste D'Andrea, Loreto Cera, e Arturo Comi, hanno partecipato anche Clotilde De Santis e Dafne Di Vito le quali hanno partecipato all'esame per diventare giudici di gara. Le due molisane hanno superato brillantemente la prova a pieni voti.

