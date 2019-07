Torna il caldo: scoppia l'estate 2019

Buone notizie per gli amanti del caldo e per i vacanzieri. Gli ultimi aggiornamenti a cura di meteoisernia.net

METEO. Terminata la pausa mite durata poco meno di 10 giorni, ci apprestiamo a vivere una nuova settimana pienamente estiva.

Lo scacchiere europeo vede una rapida e poderosa rimonta dell'anticiclone che sta per allungare la propria campana dal nord Africa sino a gran parte dell'Europa e ai paesi scandinavi. Lo stivale, rimasto per alcuni giorni ancora sotto l'influenza di infiltrazioni più miti settentrionali, si troverà nel cuore dell'alta pressione per quasi tutta la prossima settimana, ciò significa che ci attendiamo una nuova fase di tempo stabile e via via sempre più caldo, ma moderato.

Come sempre accade in queste configurazioni, la sensazione di caldo è destinata ad accentuarsi a partire da oggi / domani e progressivamente nel week end, dando quindi inizio ad una nuova settimana all'insegna del tempo tipicamente consono al periodo.

Mentre le aree montane e costiere saranno relativamente più miti, a sopportare la più forte sensazione di calore saranno le aree interne del Sannio, Campania settentrionale, aree del basso Molise, venafrano e versante tirrenico in generale.

Questa ondata di caldo non dovrebbe però essere molto aggressiva, lasciando qui e là spazi per flessioni delle temperature specie sui versanti adriatici e a partire dalla metà della prossima settimana.

Ci attendiamo cieli per lo più sereni o attraversati da qualche nuvolone pomeridiano nelle aree interne ma con bassi indici temporaleschi.

