Meteo in Molise, l’anticiclone subtropicale regala giornate di sole con temperature in rialzo

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. Meteo in Molise: durante i primi giorni della prossima settimana, l'anticiclone subtropicale tornerà ad impossessarsi della regione, associato all'afflusso di correnti sempre più miti di matrice nordafricana. Ne conseguiranno condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, eccezion fatta per qualche velatura o stratificazione di passaggio. Temperature in rialzo tra lunedì e martedì. Ma ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDÌ. Seppur in nuovo indebolimento a partire dal Mediterraneo occidentale, il promontorio subtropicale è ancora garanzia di condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni, o al più a tratti velati sul Molise. Temperature in ulteriore lieve rialzo lungo la fascia adriatica con picchi fino a 26-27°C. Venti deboli, in graduale rotazione dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.

MARTEDI’. Avvio di giornata ancora sostanzialmente stabile e all'insegna di un ampio soleggiamento sulle nostre regioni; più nubi dal pomeriggio a partire da Molise. Temperature in ulteriore lieve rialzo sul basso versante adriatico e nei settori interni sottovento alle Murge con picchi di 27-29°C. Venti da moderati a tesi di Ostro e Scirocco in Puglia e sul golfo di Policoro, di Libeccio altrove. Mari poco mossi.

MERCOLEDI'. La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mare poco mosso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!