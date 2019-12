Ubriaco alla guida, investe ciclisti e scappa: arrestato pirata della strada

Rintracciato dai carabinieri non lontano dalla zona dell'incidente, è finito ai domiciliari

BOJANO. Aveva investito due ciclisti lungo la Statale 17, all’altezza di Bojano, per poi fuggire a bordo della propria Fiat 600 sperando di non essere rintracciato.

Il responsabile è stato arrestato dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, immediatamente dopo l’investimento avvenuto questa mattina, nelle immediate vicinanze del luogo dell’accaduto. L’uomo, che aveva cercato di darsi alla fuga senza soccorrere i feriti, era già noto ai carabinieri di Bojano.

L’investitore, sottoposto all’accertamento etilometrico, è risultato positivo; per tutti i reati commessi, è stato quindi dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

