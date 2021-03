Covid, la ‘rinascita’ di Agnone: calo drastico dei positivi e avanti tutta con i vaccini

Il sindaco Saia fa il punto della situazione alla vigilia dell’uscita dalla zona rossa



AGNONE. Sono state settimane di estrema complessità quelle vissute dalla comunità di Agnone, travolta dai contagi. Oltre cento le persone risultate positive al Covid e purtroppo si sono registrati anche diversi decessi.

Una situazione drammatica, ma ora finalmente comincia a vedersi la luce in fondo in tunnel. Negli ultimi giorni si sta assistendo a una calo drastico dei casi e al contempo prosegue spedita la campagna di vaccinazioni, per cercare di immunizzare in tempi brevi la popolazione.

Domani, 29 marzo, la cittadina altomolisana passerà in zona arancione e, alla vigilia dell’uscita dall’area rossa, il sindaco Daniele Saia ha voluto fare il punto della situazione.

“Anche questa settimana – ha annunciato il primo cittadino – abbiamo avuto un calo notevole dei contagiati. Sono state accertate 40 negativizzazioni e quindi oggi il numero dei positivi sul territorio comunale è 34. Il trend dei guariti prosegue in modo forte. Una situazione che ci ha consentito di uscire dalla zona rossa. La raccomandazione che voglio fare è quella di non disperdere tutti i sacrifici fatti nell’ultimo mese, mantenendo comportamenti adeguati anche nel corso delle prossime festività pasquali”.

Intanto presso il punto vaccini allestito a Palazzo San Francesco oggi si conclude la fase di somministrazione delle seconde dosi gli over 80. “Siamo molto soddisfatti – ha detto ancora Saia – di come sono andate le cose e rinnovo il plauso nei confronti del dottor Di Nucci che ha coordinato i medici volontari che hanno dato disponibilità a operare per il bene delle nostre comunità, così come gli infermieri e la Protezione Civile. Il lavoro fatto ha consentito anche alle persone provenienti dai comuni limitrofi di poter usufruire del miglior servizio possibile”.

Da domani partiranno invece le vaccinazioni a domicilio per gli over 80 residenti in Alto Molise. Il nucleo vaccinale di Agnone si muoverà nei Comuni limitrofi per la somministrazione delle dosi agli anziani impossibilitati a spostarsi verso la cittadina. “Chiediamo – ha detto infine il sindaco di Agnone – il più alto numero di vaccini possibile alla Regione Molise. Il punto vaccinale di Agnone, sempre con la regia dell’Asrem, ha la possibilità di garantire numeri elevati per vaccinare, nel minor tempo possibile, la popolazione”.

