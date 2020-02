Week end all’insegna del bel tempo e ancora temperatura mite

Previsioni aggiornate a cura di meteoisernia.net





Una modesta perturbazione, proveniente dai quadranti nord occidentali, sta scivolando lungo la penisola seguendo una rotta diretta verso sud est. Essa si esaurirà nelle aree comprese tra la Turchia e Cipro.

Il meteo odierno sarà condizionato da questa depressione che apporterà il grosso del mal tempo soprattutto al centro sud e sul Molise. Attese ancora piogge nelle prossime ore, ma in graduale attenuazione entro la giornata. Temperature in flessione nei valori massimi di oggi e in quelli minimi di domani. I venti, attualmente in rinforzo sui territori esposti verso il mare adriatico, sono previsti in rotazione da nord ma anch'essi in attenuazione.

Il week end prosegue con tempo buono e ampiamente soleggiato. La prossima settimana inizierà con l'alta pressione che apporterà ancora tepore primaverile. A seguire, nella seconda parte della settimana, nuovo peggioramento in vista proveniente da nord.

