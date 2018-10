Isernia, riapre il bar Oasi: il grazie dei titolari per la solidarietà

Da questa mattina il locale chiuso dal questore tre giorni fa è tornato ad accogliere i clienti. Domani l’evento organizzato grazie al ‘tam tam’ sui social



ISERNIA. ‘Il bar Oasi ringrazia per la solidarietà dimostrata’. Con poche, ma sentite parole affidate ad un cartello affisso sulla porta d’ingresso, i titolari del locale di via Molise a Isernia hanno voluto esprimere la loro gratitudine a un’intera comunità che si è schierata al loro fianco a seguito della decisione del questore Roberto Pellicone di sospendere la licenza per tre giorni.

Questa mattina i clienti sono tornati nel bar dove ad accoglierli c’era il titolare Silvano che, commosso, ha preferito non rilasciare interviste. Ma l’espressione del suo volto era più eloquente di mille parole.

Una vera e propria mobilitazione, da parte degli isernini, per dimostrare vicinanza e affetto, in tanti modi diversi. L’ingresso del locale è stato tappezzato di cartelli messi lì dagli altri commercianti, ma anche dai giovani e dalle associazioni. Tra loro anche Emilio Izzo che ha voluto, sempre con l'esposizione di un volantino, testimoniare la sua vicinanza.

Solidarietà che è stata espressa anche sul web, dove da giorni spopolano gli hashtag #iostoconsilvanobaroasi, ma anche #jesuisbaroasi e #iostoconilbaroasi. E sempre grazie al tam tam mediatico domani 27 ottobre è stato organizzato un evento social. Il popolo del web è stato infatti inviato a recarsi nel locale di via Molise per una consumazione, in segno di solidarietà e vicinanza “perché – si legge tra l’altro nell’invito – quello che gli è successo è veramente assurdo”.

